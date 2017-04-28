СМИ: ИГ применяло в Ираке нацистские боеприпасы
28 апреля 2017 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) применяли в Ираке самодельный тоннелепроходческий комплекс, а также боеприпасы, изготовленные в нацистской Германии до Второй мировой войны, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Его журналисты побеседовали с сотрудницей британской организации Conflict Armament Research (CAR) Девин Морроу, которая занимается изучением захваченного у экстремистов оружия и оборудования. В настоящее время эксперт работает в Ираке и пытается выявить каналы, по которым осуществлялось материальное обеспечение ИГ.
По словам специалиста, с помощью сконструированного ими бура боевики прокладывали тоннели под Мосулом, в которых прятались сами и хранили военное снаряжение. Подземные сооружения также использовались для внезапных атак и отступлений. Тоннелепроходческий комплекс был обнаружен иракскими военнослужащими в конце прошлого года.
Морроу также продемонстрировала изъятые у экстремистов ИГ в 2014 году в Ираке патроны, которые были произведены в Германии в 1935 году.
«Это говорит о том, какой путь могут проделать боеприпасы», - констатировала эксперт. Она подчеркнула, что боевики сами изготавливали значительную часть применявшихся ими мин.
Как указала Морроу, едва ли в прошлом какие-то террористические группировки имели такое же техническое оснащение, как ИГ.
«Тот уровень, какого достигли в ИГ в том, что касается производства собственных боеприпасов и оружия, является практически беспрецедентным. Мы не видели продукции такого качества в иных зонах конфликтов», - сказал эксперт.
Организация Conflict Armament Research ранее проводила исследования, касающиеся событий в Ираке, Сирии, Сомали, Южном Судане, Ливии и Йемене.
Военная кампания по освобождению Мосула от ИГ продолжается уже более шести месяцев, за это время иракским военным удалось установить полный контроль над восточной частью города и значительно продвинуться на западе. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.
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