Freedom House включила Армению в число стран с несвободной прессой

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг «Свободы прессы», согласно которому, пресса Армении оценивается как «несвободная».

Из 199 стран и территорий мира, вошедших в рейтинг, Армения с 63 баллами занимает 137 место.

В целом Армения оценивается в качестве «частично свободной» страны, а по часте Интернета - «свободной».

Согласно докладу 2016 года, Армении из 199 стран рейтинга занимала 139 место и также считалась несвободной в плане прессы.

Лидером по уровню свободы прессе в регионе остается Грузия, которая вошла в страны с «частично свободными» СМИ. Организация включила Турцию (163 место), Иран и Азербайджан, делящие 190-е место, в список стран с несвободной прессой.

Список возглавляют Норвегия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Андорра и Финляндия.

Ранее Армения и Нагорный Карабах были включены в группу «частично свободных» стран в докладе «Свобода в мире – 2017» (Freedom In the World - 2017) международной неправительственной организации Freedom House.