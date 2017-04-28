Freedom House включила Армению в число стран с несвободной прессой
28 апреля 2017 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг «Свободы прессы», согласно которому, пресса Армении оценивается как «несвободная».
Из 199 стран и территорий мира, вошедших в рейтинг, Армения с 63 баллами занимает 137 место.
В целом Армения оценивается в качестве «частично свободной» страны, а по часте Интернета - «свободной».
Согласно докладу 2016 года, Армении из 199 стран рейтинга занимала 139 место и также считалась несвободной в плане прессы.
Лидером по уровню свободы прессе в регионе остается Грузия, которая вошла в страны с «частично свободными» СМИ. Организация включила Турцию (163 место), Иран и Азербайджан, делящие 190-е место, в список стран с несвободной прессой.
Список возглавляют Норвегия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Андорра и Финляндия.
Ранее Армения и Нагорный Карабах были включены в группу «частично свободных» стран в докладе «Свобода в мире – 2017» (Freedom In the World - 2017) международной неправительственной организации Freedom House.
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