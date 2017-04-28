В университете Беркли будут изучать искусственные языки из «Игры престолов»
28 апреля 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Калифорнийский университет в Беркли предложил пройти шестинедельный летний курс искусственных языков, использующихся в телесериале «Игра престолов» - дотракийского и валирийского.
Действие сериала, снятого по мотивам серии фантастических романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», происходит в воображаемом мире, в чем-то пересекающемся с историческим Средневековьем.
В книжной саге упоминались оба языка, однако Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики. Для сериала языки разработал лингвист Дэвид Питерсон, выпускник Беркли, пишет BBC.
Полное название курса, который будут читать в университете, звучит так: «Лингвистика «Игры престолов» и искусство изобретения языков».
Согласно публикации в университетской газете Berkeley News, студенты в ходе курса сосредоточаться на филологии и деталях создания языков, а не на мире фантазийного Вестероса.
Программа Питерсона станет первым курсом по дотракийскому языку, который будут читать студентом, но еще с октября 2014 года его можно было изучать по учебнику и обучающему онлайн-курсу, который выпустило издательство Living Language совместно с HBO.
Известно, что в дотракийском пять падежей существительных, строгий порядок слов и грамматически значимое разделение одушевленных и неодушевленных лексем.
Последний, восьмой сезон «Игры престолов» покажут в 2018 году. Премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов» намечена на 16 июля этого года. В 2015 году сериал стал лауреатом 12 телепремий «Эмми» только за один сезон.
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