Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
28 апреля 2017 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Нынешний глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не сможет делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Об этом сообщил после заседания уставного органа организации Бюро вице-президент ПАСЕ, глава британской делегации Роджер Гейл.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте, пишет РИА Новости.
По словам Гейла, на Бюро было принято решение, что «у нас нет доверия к президенту».
«Он не может делать заявления, участвовать в поездках, наносить визиты от лица ассамблеи», — уточнил британец.
«Честность и принципы совета Европы и ПАСЕ намного важнее, чем ее отдельные члены», — заключил Гейл.
24 апреля стартовала весенняя сессия ПАСЕ. Практически сразу работа Ассамблеи была приостановлена из-за Украины, которая поставила вопрос о вотуме недоверия Педро Аграмунту, причиной стала его поездка в Сирию. Во время парламентских слушаний Аграмунт пообещал сделать заявление по своему статусу в пятницу, однако не пришел на заседание Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке.
Устав ПАСЕ не предусматривает процедуру вотума недоверия председателю организации. Глава Ассамблеи может покинуть свой пост только в случае добровольной отставки.
Педро Аграмунт занимает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года.
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