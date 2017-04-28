Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ

PanARMENIAN.Net - Нынешний глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не сможет делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Об этом сообщил после заседания уставного органа организации Бюро вице-президент ПАСЕ, глава британской делегации Роджер Гейл.

Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте, пишет РИА Новости.

По словам Гейла, на Бюро было принято решение, что «у нас нет доверия к президенту».

«Он не может делать заявления, участвовать в поездках, наносить визиты от лица ассамблеи», — уточнил британец.

«Честность и принципы совета Европы и ПАСЕ намного важнее, чем ее отдельные члены», — заключил Гейл.

24 апреля стартовала весенняя сессия ПАСЕ. Практически сразу работа Ассамблеи была приостановлена из-за Украины, которая поставила вопрос о вотуме недоверия Педро Аграмунту, причиной стала его поездка в Сирию. Во время парламентских слушаний Аграмунт пообещал сделать заявление по своему статусу в пятницу, однако не пришел на заседание Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке.

Устав ПАСЕ не предусматривает процедуру вотума недоверия председателю организации. Глава Ассамблеи может покинуть свой пост только в случае добровольной отставки.

Педро Аграмунт занимает пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года.