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В Ереване потеплеет до +26

В Ереване потеплеет до +26
28 апреля 2017 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В ближайшие пять дней в Армении ожидаются периодические осадки.

28 апреля и 1 мая ожидается погода без осадков, а 29-30 апреля и 2 мая в большинстве областей республики и в Ереване во второй половине дня и ночью прогнозируются дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град, сообщает Армгидрометцентр.

29 апреля температура воздуха в Ереване поднимется до +23. 1 мая ожидается потепление до +26.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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