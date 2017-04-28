Власти Венеции ограничат число посещающих город туристов
28 апреля 2017 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Постановление об этом вечером 27 апреля приняла джунта (административный исполнительный орган) Венеции. Если его одобрят правительство Италии и ЮНЕСКО, то уже очень скоро в стратегических пунктах, через которые в город прибывает основной поток туристов, появятся автоматические счетчики. Речь идет о том, чтобы на основании полученных данных ограничивать количество посещающих в древний город.
«Мы сумели разработать целую серию мероприятий, нацеленных на регулирование туристических потоков и на то, чтобы сделать их совместимыми с повседневной жизнью проживающих здесь людей», — сказал журналистам мэр Венеции Луиджи Бруньяро, передает РИА Новости.
Кроме того, он пообещал начать международную информационную кампанию, направленную на то, чтобы разъяснить многочисленным туристам, что город не выдерживает огромного наплыва посетителей. В марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли сразу 300 тысяч человек, что больше численности населения города (менее 270 тысяч человек).
Власти Венеции собираются заранее обнародовать конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих.
Планируется также открыть новые зоны для общественного питания, изменить режим работы пароходиков, перевозящих туристов по Большому каналу и увеличить число сотрудников правоохранительных органов.
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