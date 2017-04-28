В Армении с 28 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка»

PanARMENIAN.Net - В Армении стартует акция «Я помню! Я горжусь!», посвященная празднованию 72-ой годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945.

28 апреля в 15.00 (по местному времени) с площади Республики Еревана и 29 апреля в 12.00 с площади Свободы стартует патриотическая акция, в ходе которой жителям и гостям Армении раздадут более тысячи георгиевских ленточек.

Организаторами акции «Я помню! Я горжусь!» выступают молодежные общественные организации Армении при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване(РЦНК).

Мероприятие пройдет под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!».

Старт акции данной в Ереване, затем продолжится в городах Гюмри, Ванадзоре, Степанаване, Дилижане, Спитаке, Горисе, Алаверди и Эчмиадзине.