Принцесса Иордании Дина Майред стала почетным доктором Ереванского медуниверситета
28 апреля 2017 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Принцесса Иордании и глава Международного Союза по борьбе с раком Дина Майред стала почетным доктором Ереванского медицинского университета Армении.
«Одной из главных формул победы над раком является предметный подход и большое терпение, безграничная любовь, которую мы должны давать больным. Госпожа Майред сама, справившись с болезнью сына, сегодня гордо и счастливо сообщает, что это была всего лишь одна страница в жизни их семьи», — сказал ректор ЕГМУ Армен Мурадян.
По его словам, в детских отделениях больниц она воодушевляла родителей: «делилась с каждым своими переживаниями, пройденным путем, говорила, что эту болезнь можно победить и перевернуть эту страницу жизни».
«Решением научного совета госпоже Майред вручается звание почетного доктора ЕГМУ», — сказал Мурадян. Ереванский государственный медицинский университет и Армянская ассоциация онкологии проводят в армянской столице «Конгресс переживших онкологические заболевания», передает Sputnik-Армения.
Специальным гостем на Конгрессе является Иорданская принцесса Дина Майред, которая является также генеральным директором Фонда по контролю раковых заболеваний имени короля Хуссейна. Она также была избрана главой Международного Союза по борьбе с раком — МСБР (the International Union against Cancer — UICC), объединяющим 950 организаций из 155 стран.
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