Вступил в силу пожизненный приговор осужденному в Армении Пермякову
28 апреля 2017 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении вступил в силу приговор осужденному в Армении пожизненно российскому солдату Валерию Пермякову, осужденного за убийство семьи Аветисян из семи человек.
Адвокатам потерпевшей стороны по делу Пермякова не удалось добиться пересмотра дела.
Ранее правопреемники потерпевшей стороны представили в Конституционный суд Армении жалобу, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Позднее в другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.
«Обе жалобы отклонены, приговор вступил в законную силу», - сообщили в Кассационном суде.
Ранее Апелляционный суд Армении оставил неизменным решение суда первой инстанции по делу Пермякова.
23 августа суд в Армении приговорил Пермякова, убившего членов семьи Аветисян, к пожизненному заключению. В рамках следствия по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении Валерию Пермякову на основании добытых в ходе предварительного следствия доказательств были предъявлены обвинения по пп.1, 5 и 8 ч. 2 ст. 104 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом»), пп. 3 и 4 ч.2 ст. 175 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия») и ч.1 ст.34-329 («Попытка пересечения охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения») УК РА.
В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, еще один раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице спустя неделю. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.
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