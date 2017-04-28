Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку
28 апреля 2017 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с 28 апреля вводят плату в размере 149 рублей в месяц за прослушивание музыки. Об этом рассказал представитель компании Mail.ru Group, которая владеет этими соцсетями, пишет «Ведомости».
Отмечается, что возможность бесплатного прослушивания музыки останется, но будет доступна только при просмотре рекламы.
Слушать музыку можно будет и в десктопных версиях социальных сетей, и в мобильных приложениях. Однако в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» будет возможно только прослушивание онлайн. Сохранять и слушать треки в офлайне позволит приложение Boom. По словам близкого к компании источника, создание отдельного приложения для прослушивания музыки в офлайне было желанием правообладателей, потому что это особенная функция.
Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил , что объем показа рекламы будет зависеть от того, как часто пользователь слушает музыку в сосети. Он отметил, что некоторые пользователи могут даже не столкнуться с рекламными роликами.
«Ведомости» отмечают, что Mail.ru Group в прошлом году заключила соглашения с такими ведущими западными музыкальными компаниями, как Universal Music, Sony Music и Warner Music. Они предполагают, что Mail.ru Group платит за каждый проигранный в соцсети трек и процент дохода от рекламы.
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