Главы МИД Армении и Азербайджана в Москве договорились продолжить контакты
28 апреля 2017 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве 28 апреля по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел Армении - Эдварда Налбандяна, России - Сергея Лаврова и Азербайджана - Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.
Отмечается, что на встрече продолжились обсуждения вопросов продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 г.
Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана выразили благодарность министру иностранных дел Российской Федерации за продолжительные усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.
По итогам трехсторонних переговоров министров Армении, России, Азербайджана состоялась их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.
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