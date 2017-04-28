Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений
28 апреля 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.
С армянской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Нарушений режима прекращения огня в ходе мониторинга госграницы зарегистрировано не было.
Перед мониторингом, в ходе брифинга в Тавушской областной администрации, представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.
Внимание представителей ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные населенные пункты и дороги.
Поблагодарив армянскую сторону за представленные данные, представители ОБСЕ отметили, что они найдут отражение в их докладах.
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Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
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