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Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений

Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений
28 апреля 2017 - 16:28 AMT

PanARMENIAN.Net - На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.

С армянской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Нарушений режима прекращения огня в ходе мониторинга госграницы зарегистрировано не было.

Перед мониторингом, в ходе брифинга в Тавушской областной администрации, представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

Внимание представителей ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные населенные пункты и дороги.

Поблагодарив армянскую сторону за представленные данные, представители ОБСЕ отметили, что они найдут отражение в их докладах.

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