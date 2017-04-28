Месси: Я лишь однажды просил обменяться со мной футболками - у Зидана

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что лишь однажды в своей карьере просил другого игрока обменяться с ним футболками по окончании матча. По словам аргентинца, это был экс-полузащитник «Реала» Зинедин Зидан, ныне тренирующий мадридскую команду.

«Я не тот, кто просит других игроков меняться футболками. Я просил футболку только раз – у Зидана.

Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Я меняюсь, если кто-то просит меня об этом. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – отметил Месси, пишет Championat.com со ссылкой на Invictos.

Матч 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» завершился со счетом 2:3. Аргентинец сделал дубль, в том числе забив победный гол, ставший для него 500-м в составе сине-гранатовых. В нынешнем сезоне на счету Месси уже 49 голов во всех турнирах за Барселону.