Месси: Я лишь однажды просил обменяться со мной футболками - у Зидана
28 апреля 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что лишь однажды в своей карьере просил другого игрока обменяться с ним футболками по окончании матча. По словам аргентинца, это был экс-полузащитник «Реала» Зинедин Зидан, ныне тренирующий мадридскую команду.
«Я не тот, кто просит других игроков меняться футболками. Я просил футболку только раз – у Зидана.
Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Я меняюсь, если кто-то просит меня об этом. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – отметил Месси, пишет Championat.com со ссылкой на Invictos.
Матч 33-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» завершился со счетом 2:3. Аргентинец сделал дубль, в том числе забив победный гол, ставший для него 500-м в составе сине-гранатовых. В нынешнем сезоне на счету Месси уже 49 голов во всех турнирах за Барселону.
Самое значимое
Футболист гюмрийского «Ширака» и сборной Армении до 19 лет Ваан Бичахчян входит в сферу интересов турецкого футбольного клуба «Галатасарай».
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Руководство мадридцев задумалось о смене главного тренера после поражения команды от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура ла лиги
В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Минсельхоз Армении пообещал урожайный год Сельскохозяйственные работы в деревнях Армении в самом разгаре, уже засеяно около 50 000 га площадей пахотных земель.
Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы.
Турция намерена сократить до минимума финансовое участие в Совете Европы Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена вносить минимум средств в бюджет Совета Европы (СЕ).
Главы МИД Армении и Азербайджана в Москве договорились продолжить контакты В Москве 28 апреля по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел Армении - Эдварда Налбандяна, России - Сергея Лаврова и Азербайджана - Эльмара Мамедъярова.