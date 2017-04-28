«Манчестер Юнайтед» готов заплатить отступные за Неймара €200 млн
28 апреля 2017 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский клуб «Манчестер Юнайтед» (МЮ) готов активировать пункт об отступных, который прописан в контракте нападающего «Барселоны» Неймара, и заплатить за него € 200 млн, передает championat.com со ссылкой на Daily Record.
В стане манкунианцев активно подыскивают нового нападающего в свете травмы, которую получил Златан Ибрагимович, вероятно, выбывший на долгий срок.
При этом «красные дьяволы» пообещали удовлетворить требования Неймара по заработной плате. Бразилец подписал новый контракт с «Барселоной» в октябре прошлого года до 2021 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провёл в чемпионате Испании 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 9 передач.
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