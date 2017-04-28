Испанская Вильена признала Геноцид армян
28 апреля 2017 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанский город Вильена официально признал Геноцид армян в Османской империи. Об этом говорится на сайте посольства Армении в Испании.
«Таким образом список из более 30 испанских городов, осудивших Геноцид армян — тяжелейшее преступление против человечества, пополнился еще одним городом», — отмечается в сообщении.
Десятки городов и регионов Испании признали и осудили факт Геноцида армян. Однако Испания еще не приняла соответствующей резолюции по Геноциду на государственном уровне.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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