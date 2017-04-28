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Испанская Вильена признала Геноцид армян

Испанская Вильена признала Геноцид армян
28 апреля 2017 - 18:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Испанский город Вильена официально признал Геноцид армян в Османской империи. Об этом говорится на сайте посольства Армении в Испании.

«Таким образом список из более 30 испанских городов, осудивших Геноцид армян — тяжелейшее преступление против человечества, пополнился еще одним городом», — отмечается в сообщении.

Десятки городов и регионов Испании признали и осудили факт Геноцида армян. Однако Испания еще не приняла соответствующей резолюции по Геноциду на государственном уровне.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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