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Бакинский суд приговорил к 8 годам заключения армянина с паспортом РФ

Бакинский суд приговорил к 8 годам заключения армянина с паспортом РФ
28 апреля 2017 - 20:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к восьми годам тюремного заключения гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна, обвиненного в торговле наркотиками.

По сообщению haqqin.az, суд удовлетворил требование гособвинителя, запросившего 8 лет тюрьмы для обвиняемого.

Уэлданов-Галустян был задержан в Баку 9 июня 2016 года. Через несколько дней после задержания в посольство РФ обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже. Посольство России в Азербайджане предложило родственникам арестованного в Баку М. В. Уелданова отнестись с пониманием к особенностям этой страны, где «армянское происхождение крайне затрудняет его защиту».

Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.

Уелданов не признал себя виновным.

Ссылки по теме:
haqqin.az: Марат Уелданов приговорен к 8 годам тюрьмы
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