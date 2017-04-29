Глава Минобороны РА: Существующие конфликты невозможно решить военным путем

PanARMENIAN.Net - Большинство существующих на данный момент конфликтов невозможно решить военным путем. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе выступления на закрытии «Армяно-российской военно-промышленной конференции», проходившей 28 апреля в Москве.

Саркисян отметил, что форма ведения боевых действий и влияние войны на жизнь рядовых граждан находятся в полном противоречии с концепциями международного и гуманитарного права.

«Военные, хорошо понимающие последствия и цели войны, должны вернуть осознание того, что война не может быть естественным продолжением чего бы то ни было. В 21 веке основной акцент должен ставиться на принципах неприменения силы или угрозы силой. На этом должны быть сконцентрированы усилия международного сообщества», – отметил министр.

При этом глава Минобороны РА выразил надежду, что конференция станет важным шагом на пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического сотрудничества.