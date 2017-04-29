Глава Минобороны РА: Существующие конфликты невозможно решить военным путем
29 апреля 2017 - 10:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Большинство существующих на данный момент конфликтов невозможно решить военным путем. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе выступления на закрытии «Армяно-российской военно-промышленной конференции», проходившей 28 апреля в Москве.
Саркисян отметил, что форма ведения боевых действий и влияние войны на жизнь рядовых граждан находятся в полном противоречии с концепциями международного и гуманитарного права.
«Военные, хорошо понимающие последствия и цели войны, должны вернуть осознание того, что война не может быть естественным продолжением чего бы то ни было. В 21 веке основной акцент должен ставиться на принципах неприменения силы или угрозы силой. На этом должны быть сконцентрированы усилия международного сообщества», – отметил министр.
При этом глава Минобороны РА выразил надежду, что конференция станет важным шагом на пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического сотрудничества.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Partner news
Последние новости
Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание» Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.
Ле Пен и Дюпон-Эньян создадут предвыборную коалицию Партия «Национальный фронт» и движение «Вставай, Франция» приняли решение сформировать предвыборный союз.
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада.
Меркель: Введение Анкарой смертной казни будет означать окончание диалога о вступлении Турции в ЕС Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, заявила Меркель в интервью немецким изданиям