ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 350 выстрелов

PanARMENIAN.Net - В ночь с 28 на 29 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 350 выстрелов.

В южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (3 снаряда) и автоматический станковый гранатомет (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности ВС Азербайджана прибегли к ответным действиям и продолжают уверенно осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 27 на 28 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 35 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 440 выстрелов.