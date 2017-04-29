ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 350 выстрелов
29 апреля 2017 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 28 на 29 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 350 выстрелов.
В южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (3 снаряда) и автоматический станковый гранатомет (2 снаряда).
Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности ВС Азербайджана прибегли к ответным действиям и продолжают уверенно осуществлять надежную оборону боевых позиций.
В ночь с 27 на 28 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 35 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 440 выстрелов.
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