КНДР провела неудачные испытания баллистической ракеты: Трамп негодует
29 апреля 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.
«КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром», - говорится в заявлении южнокорейского объединенного комитета начальников штабов, пишет BBC со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.
По данным военных, Северная Корея произвела пуск ракеты около 05:30 по местному времени. Южнокорейские эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта. В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о попытке испытаний северокорейской ракеты. «Администрация знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено», - сообщил пресс-секретарь Трампа.
«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!» - прокомментировал действия КНДР сам Трамп в Твиттере.
КНДР 16 апреля произвела пуск баллистической ракеты - также неудачный - и провела массовый военный парад. США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку. Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».
США начали установку противоракетных комплексов THAAD, присутствие которых на Корейском полуострове беспокоит Россию и Китай. Стоимость системы - 1 млрд долларов, причем заплатить за нее, по мнению Трампа, должна Южная Корея.
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