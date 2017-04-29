КНДР провела неудачные испытания баллистической ракеты: Трамп негодует

PanARMENIAN.Net - Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

«КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром», - говорится в заявлении южнокорейского объединенного комитета начальников штабов, пишет BBC со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

По данным военных, Северная Корея произвела пуск ракеты около 05:30 по местному времени. Южнокорейские эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта. В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о попытке испытаний северокорейской ракеты. «Администрация знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено», - сообщил пресс-секретарь Трампа.

«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!» - прокомментировал действия КНДР сам Трамп в Твиттере.

КНДР 16 апреля произвела пуск баллистической ракеты - также неудачный - и провела массовый военный парад. США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку. Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».

США начали установку противоракетных комплексов THAAD, присутствие которых на Корейском полуострове беспокоит Россию и Китай. Стоимость системы - 1 млрд долларов, причем заплатить за нее, по мнению Трампа, должна Южная Корея.