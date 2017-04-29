// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

КНДР провела неудачные испытания баллистической ракеты: Трамп негодует

КНДР провела неудачные испытания баллистической ракеты: Трамп негодует
29 апреля 2017 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Северная Корея провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

«КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром», - говорится в заявлении южнокорейского объединенного комитета начальников штабов, пишет BBC со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

По данным военных, Северная Корея произвела пуск ракеты около 05:30 по местному времени. Южнокорейские эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта. В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о попытке испытаний северокорейской ракеты. «Администрация знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено», - сообщил пресс-секретарь Трампа.

«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!» - прокомментировал действия КНДР сам Трамп в Твиттере.

КНДР 16 апреля произвела пуск баллистической ракеты - также неудачный - и провела массовый военный парад. США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку. Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».

США начали установку противоракетных комплексов THAAD, присутствие которых на Корейском полуострове беспокоит Россию и Китай. Стоимость системы - 1 млрд долларов, причем заплатить за нее, по мнению Трампа, должна Южная Корея.

Ссылки по теме:
Reuters. North Korea test-fires ballistic missile in defiance of world pressure
BBC: Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты
 Самое значимое
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕАграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
СМИ: ЕС планирует обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов
Ученые представили первые результаты поиска внеземной жизни
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание» Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.
Высшую награду Германии в области кино получил «Тони Эрдманн» Фильм «Тони Эрдманн» получил 28 апреля главный приз Немецкой киноакадемии.
ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет «ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
Венесуэла выходит из Организации американских государств «Выход из ОАГ - это не решение, решение - это редемократизация страны», - прокомментировал действия Каракаса Альмагро