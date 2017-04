Европейский журнал We Demain рассказал, как создается IT-страна в Армении PanARMENIAN.Net - Статья, в которой европейский high-tech-журнал We Demain рассказывает об армянском центре технологий TUMO начинается с вопросов: «Где лучше всего учат детей? В знаменитой своим нестандартным подходом Финляндии? В опередившем ее в последних «школьных» рейтингах Сингапуре? Быть может, самое выдающееся учебное заведение создали для своих подрастающих наследников калифорнийские миллиардеры из Кремниевой долины?» Лучшая школа в мире Да, в десятке лучших школ есть и американская AltSchool с венчурным капиталом более 130 млн долларов, топ-менеджерами Google у руля и Марком Цукербергом в числе акционеров, и международная сеть «Школы Стива Джобса», и японский проект Fuji. Но и эти, и почти все остальные лидеры детского образования находятся в очень богатых странах. А в трехмиллионной Армении сумели создать центр TUMO, удививший европейских экспертов и превзошедший в их глазах все увиденное в прочих регионах мира. Туда едут специалисты в области образования и журналисты со всего мира. С одинаково восторженными отзывами можно познакомиться на арабском канале «Аль-Джазира» и на страницах либеральных американских изданий. При запуске наиболее успешных белорусских проектов в области подготовки программистов опыт этого учебного заведения тоже использовался, нам дважды это подтвердили их инвесторы и топ-менеджеры. Мы уже писали про успехи IT-бизнеса в Армении, но в образовании достижения страны способны впечатлить еще больше. Так что это за TUMO и какие «креативные технологии» там изучают? В 2011 году филантроп Сэм Симонян с супругой Сильвией создали уникальный учебный центр, где бесплатно учатся тысячи армянских детей. В зеленой зоне на окраине Еревана построено современное здание, которым гордился бы любой технологический вуз. Здесь на 6000 м2 расположены 450 рабочих мест с компьютерами; полностью оборудованные студии для фото- и видеосъемки, звукозаписи и репетиций музыкантов; собственный кинозал для просмотра созданных учениками фильмов и мультиков; специальная комната компьютерных игр, оснащенная самыми современными геймерскими девайсами – на них тестируют разработанные детьми видеоигры и «режутся» в новейшие разработки лучших мировых студий. В головном центре и его филиалах учатся более 10 тыс армянских школьников, в том числе 7 тыс в Ереване, 2 тыс – в Гюмри. Проект настолько успешен, что сегодня поставлена цель: создать небольшие филиалы TUMO (от 500 до 1000 человек) во всех сколько-нибудь значимых населенных пунктах Армении, полностью охватить всю территорию страны, дать равные возможности всем подросткам. Прямо сейчас такой центр создается в горном селе Кохб. Стать TUMOистом Сразу отметим: TUMO не делает работу обычных школ и вузов. Это дополнительное образование для детей. И государственные учебные заведения рады такому партнерству. Школьники начинают осознавать, что знание – великая ценность, приучаются к дисциплине, постоянному самообразованию, умению преодолевать трудности и идти к цели. С такими детьми школам приятней и легче работать, ведь эти тинэйджеры уверены, что учиться – это круто. Практически все они нацелены на поступление в университеты. Приемная комиссия TUMO не отказывает никому. Если вы живете в Армении и вам от 12 до 18 лет, то двери школы для вас открыты. Нетрудно догадаться, что желающих более чем достаточно, поэтому возникает очередь. К примеру, в Ереване надо ждать до 2 месяцев с момента подачи документов. При поступлении заключается символический двухгодичный контракт с новичком и его семьей. Требования этого документа просты и логичны: не портить школьное имущество, не пропускать занятия без уважительной причины, вести себя подобающе. Сейчас учебный день начинается в 15.30 и до ночи здесь успевают смениться три группы детей. В обозримом будущем будут заняты и утренние часы. Идет разработка программы по «доучиванию» студентов армянских вузов. Чему там учат? Образовательный процесс построен вокруг 4 главных направлений: анимация, вэб-дизайн, кино- и видеопроизводство, разработка компьютерных игр (Animation, Web design, Filmmaking, Game development). Но это не специальности и не факультеты. Каждый ребенок имеет свой собственный индивидуальный учебный план, который может включать любые предметы из этих основных блоков. Изучать надо то, что нравится, к чему есть способность и что по силам. Список возможных «уроков» и дисциплин представляет собой весьма необычное сочетание: музыка, программирование, робототехника, журналистика и новые медиа, мода и создание одежды, дизайн, фотография, рисование, компьютерная анимация, 2D-графика, 3D-моделирование. Изучать все это сразу никто не обязан, да и это, наверное, невозможно. Кто-то берет 3 дисциплины, кто-то – больше, а для некоторых лучше сфокусироваться на чем-то одном. Пересечения дисциплин могут быть самые неожиданные. Ребенку ведь тяжело неотрывно сидеть час или два за компьютером, изучая пусть интересные вещи, но требующие постоянной сосредоточенности и запоминания больших объемов данных. Каков выход? Здесь объединили курс программирования на JavaScript и занятия кикбоксингом. В перерывах между написанием кода идут спарринги. И это вовсе не чисто мужская группа, у девочек такая организация уроков вызывает не меньший восторг. Курс промышленного дизайна подразумевает не только изучение теории и представление своих идей на бумаги и мониторе. Дети, к примеру, делают настоящую мебель из дерева и металла, это отдельный спецкурс. Вместо дневников и расписания ученики используют интерактивный учебный план, больше похожий на компьютерную игру. На самом деле они взаимодействуют с мощной образовательной системой, основанной на самообучающемся искусственном интеллекте. Наиболее продвинутые и успешные школьники получают статус коучей, тренеров. Они помогают новичкам во время первых месяцев обучения, вместе с преподавателями ведут практические занятия. Как в хорошем западном университете, лучшие выпускники не только привлекаются к педагогической деятельности, но и участвуют в запуске инновационных бизнесов на базе родного учебного заведения. Сейчас в рамках TUMO работает три доказавших свою жизнеспособность стартапа, созданных недавними учениками: мультипликационная Yelling Animation Studio, центр архитектурного и промышленного дизайна Ardean, компания в области новых медиа, видео- и фотопродакшена Teen Media Project. На взлете проект в области разработки компьютерных игр: все верят, что команда, создающая сегодня на грант Евросоюза антикоррупционный квест Tales of Neto, станет полноценным бизнесом, настоящей GameDev-студией. Несложно заметить, что привычного нам IT-аутсорсинга среди этих проектов нет вообще. Чему не учат? Центр не обучает математике, физике, иностранным языкам и другим школьным предметам. Более того, здесь нет актуальной для нашей страны направленности на подготовку программистов. Безусловно, в рамках учебных планов присутствуют HTML и CSS, необходимые вэб-дизайнерам для разработки сайтов. В этом же контексте ученики проходят некоторые языки программирования и отдельные библиотеки-фрэймворки: JavaScript, PHP, Node JS. При работе с игровым «движком» Unity неминуемо используется ещё и C# (или Java как альтернатива). Но TUMO нацелен на подготовку специалистов, создающих очень дорогой и востребованный в развитых странах контент — компьютерные игры, мультфильмы, фильмы и видеоролики. Член попечительского совета Пегор Папазян прямо говорит, что у них нет цели массово готовить кадры, конкурирующие с низкооплачиваемыми кодерами и сайтостроителями из Индии и Бангладеш. Еще есть навыки, которые не выделены в отдельные учебные дисциплины, им не учат, но они неминуемо становятся частью личности любого выпускника. Это готовность и умение работать в команде, смелость выступать публично, стремление к знаниям и к высоким достижениям. Как учат в TUMO? Сразу после зачисления для новичка начинается подготовительный период – первая ориентационная сессия. Ребенок получает электронную карту студента, доступ к личному аккаунту в обучающей системе и приходит в TUMO раз в неделю. Сначала занимается один час, потом продолжительность занятия увеличивается вдвое. Это время самообразования. Школьник получает необходимые базовые навыки, определяется с выбором одного из 4 главных направлений учебы и с конкретными предметами, которые он будет проходить на протяжении ближайших двух лет. Вообще, не менее 1/3 времени учебы в TUMO должно быть потрачено на самообразование. Дать ребенку навыки и привычку самостоятельной учебы, поиска информации – это приоритеты такой системы. В это время с детьми работают не взрослые преподаватели, им помогают разбираться в новом материале выпускники, почти их ровесники. Многие прямо говорят, что это скорее друзья, чем учителя. После завершения ориентационной сессии дети приступают к практическим занятиям, еще их называют Workshops. Интенсивность учебы возрастает до двух дней в неделю (суббота + любой будний день), как правило, около часа. Ведут эти занятия штатные преподаватели, имеющие глубокие знания и реальный опыт. Это также ориентировочно 1/3 всего учебного времени. И самая высокая ступень образования в TUMO – мастер-класс («Learning Laboratory») одного из ведущих мировых специалистов в изучаемой области. Ученик в течение двух-трех недель должен каждый день работать не менее 2-3 часов в рамках выбранного проекта. К мастер-классу допускается школьник, успешно прошедший три уровня Workshops, то есть практических занятий. По итогам Learning Laboratory ученик должен представить дипломный проект. Это может быть компьютерная игра или другая программа, портфолио фотографа, вэб-сайт, музыкальное или иное произведение по профилю обучения. Текущих оценок, в нашем понимании, здесь нет. Но в рамках Workshops и Learning Laboratory ученик выполняет практические задания. Из завершенных работ формируется его дипломное портфолио. Если работа не сдана, есть, конечно, шанс повторить проваленный курс. Но с точки зрения учебного центра, это очень тревожный момент. Он говорит о том, что ребенок прогуливал многие занятия либо вообще забросил учебу. Но это ситуация редкая и необычная. Гораздо типичнее для этих ребят академические и карьерные успехи. Хотя всего лишь несколько поколений выпускников TUMO закончили среднюю школу (старшим сейчас всего 20 лет), но среди них уже есть студенты ведущих вузов мира – MIT, Принстонского университета. 40% учащихся самого престижного среднего учебного заведения Армении, англоязычного колледжа UDC Dilijan, составляют выпускники разных филиалов TUMO. Откуда берутся учителя будущего? У TUMO достаточно средств, чтоб нанимать лучших специалистов на армянском рынке труда, конкурировать за кадры с местным бизнесом, иностранными компаниями и университетами. Очевидно, что в более чем миллионном Ереване есть высококлассные профессионалы. Но откуда взять опытных преподавателей 3D-моделирования, современной музыки, вэб-дизайна и программирования в других населенных пунктах? Например, в высокогорном селе Кохб, где проживает немногим более 4 тыс человек? Найдено простое решение: преподаватели ереванского TUMO один раз в 3-4 месяца выезжают в региональный филиал и целый месяц преподают там. Таким образом, есть возможность поддерживать одинаково высокие стандарты в любом из учебных центров. Рабочие часы штатных учителей и в столице, и в регионах расходуются очень разумно и рационально. Как уже отмечалось, не менее трети учебного времени дети работают самостоятельно. Да, им помогают интерактивные обучающие системы, рядом с начинающими школьниками всегда есть готовые поддержать и дать пояснения старшие выпускники-тренеры. Кто может и хочет учиться, тот неминуемо получит все необходимые стартовые знания. Кто пока не готов, тот отсеется и не будет транжирить рабочее время опытных преподавателей. В итоге, при почти индивидуальном подходе к каждому из 10 тысяч учеников, работу всех четырех учебных центров обеспечивают всего 160 сотрудников. Мастер-классы в TUMO проводили такие известные люди, как продюсер самой успешной в мире мультипликационной студии PIXAR Кэтрин Сафарьян, один из ведущих инженеров беспилотных автомобилей в Uber Раффи Киркорян, основатель новостной платформы Reddit и венчурный инвестор Алексис Оганян, американский разработчик компьютерных игр Halo, Marathon и Myth Алекс Серопян, вокалист группы System of a Down Серж Танкян. И это далеко не полный список. Как привлечь к проведению мастер-классов для школьников звезд мирового уровня? Доходы некоторых из них сравнимы с годовым бюджетом TUMO. Для них это чисто волонтерская, благотворительная деятельность. Приглашающая сторона оплачивает проезд и проживание, но никакого оклада или почасовых ставок даже не пытается предлагать. Звезд из разных областей творческой деятельности просто приглашают со всего мира. И это не только армяне, но и знаменитые люди других национальностей. Хотя, безусловно, огромную роль в их привлечении играет зарубежная армянская диаспора, авторитет и связи ее представителей. Деньги для образования: спонсоры, госкомпании и краудфандинг Первые 20 млн. USD на проект пожертвовал благотворительный фонд техасского бизнесмена армянского происхождения Сэма Симоняна и его супруги Сильвии, о которых уже упоминалось выше. На эти деньги в Ереване построено современное шестиэтажное здание, закуплено и установлено все необходимое оборудование. Сам учебный центр занимает два первых этажа. А основную часть текущих доходов TUMO получает от сдачи в аренду четырех верхних уровней. Помещения построены с прицелом на дальнейшее расширение, и это не мешает учебному процессу. Арендаторы подобраны тоже не случайные – это медийные и высокотехнологичные компании, создающие творческую атмосферу и иллюстрирующие, чего могут добиться образованные люди. Крупнейший из них – самый успешный армянский стартап PicsArt, мобильный фото- и видеоредактор, установленный на 350 млн. телефонов по всему миру. Денег от аренды хватает для успешного функционирования центра. На экспансию за пределы Еревана их недостаточно. Но инициативу семьи Симонян подхватили другие спонсоры, и отделения TUMO появились еще в трех армянских городах. Например, Центробанк Армении создал филиал на базе своего учебного центра в курортном городке Дилижан. А самым интересным стал старт филиала в Гюмри, втором по величине городе Армении. Это был «народный» краудфандинговый проект. Всеармянский благотворительный союз и телеканал Shant TV анонсировали марафон по сбору денег на новое учебное заведение. И все получилось: теперь это вторая по величине армянская школа будущего, где учатся 2 тыс. детей. В конце концов, этот процесс приобрел лавинообразный характер, и филиалы TUMO, в итоге, будут в каждом населенном пункте Армении, где наберется хотя бы несколько сотен детей нужного возраста. Дальше – международная экспансия. Собственно, она уже началась. Первый зарубежный центр TUMO откроется в Бейруте в конце 2017 года. 