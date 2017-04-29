В Армении отмечают Международный день танца

PanARMENIAN.Net - 29 апреля по всему миру отмечается Международный (Всемирный) день танца (International (World) Dance Day).

С 2011 года Армения также присоединилась к этой инициативе, именно тогда впервые в стране был отмечен этот праздник при содействии министерства культуры РА.

Международный день танца, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея данного праздника - объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, позволяющей преодолевать все политические, культурные и этнические границы, объединяющей людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727-19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.