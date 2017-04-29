В Армении отмечают Международный день танца
29 апреля 2017 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - 29 апреля по всему миру отмечается Международный (Всемирный) день танца (International (World) Dance Day).
С 2011 года Армения также присоединилась к этой инициативе, именно тогда впервые в стране был отмечен этот праздник при содействии министерства культуры РА.
Международный день танца, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
Главная идея данного праздника - объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, позволяющей преодолевать все политические, культурные и этнические границы, объединяющей людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.
Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727-19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.
Самое значимое
29 апреля в рамках поэтической встречи «Сокровищ бесконечных бездна в просторе сердца моего» будет рассказано о жизни и творчестве Туманяна — армянского поэта, публициста и общественного деятеля.
Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян Architects of Denial.
Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению.
Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов.
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