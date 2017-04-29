// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении отмечают Международный день танца

В Армении отмечают Международный день танца
29 апреля 2017 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - 29 апреля по всему миру отмечается Международный (Всемирный) день танца (International (World) Dance Day).

С 2011 года Армения также присоединилась к этой инициативе, именно тогда впервые в стране был отмечен этот праздник при содействии министерства культуры РА.

Международный день танца, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея данного праздника - объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, позволяющей преодолевать все политические, культурные и этнические границы, объединяющей людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727-19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

 Самое значимое
В Москве пройдет вечер, посвященный «Поэту всех армян»В Москве пройдет вечер, посвященный «Поэту всех армян»
29 апреля в рамках поэтической встречи «Сокровищ бесконечных бездна в просторе сердца моего» будет рассказано о жизни и творчестве Туманяна — армянского поэта, публициста и общественного деятеля.
В США сняли новый докфильм о последствиях отрицания Геноцида армянВ США сняли новый докфильм о последствиях отрицания Геноцида армян
Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян Architects of Denial.
Режиссер фильма «Обещание»: Ни одна голливудская студия не профинансировала бы этот фильмРежиссер фильма «Обещание»: Ни одна голливудская студия не профинансировала бы этот фильм
Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению.
11 армянских фильмов представят на кинофестивале в Турции11 армянских фильмов представят на кинофестивале в Турции
Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов.
Partner news
 Статьи
«Обещание»

Впечатления от нового фильма о Геноциде армян

 Самое читаемое в разделе
В Ереване откроется выставка к 80-летию живописца Рудольфа Хачатряна
Первый концерт «Всеармянского оркестра» пройдет в Ереване 24 апреля
Сериал про армян и казаков в космосе начнется с ядерного удара Трампа по Дону
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Ле Пен и Дюпон-Эньян создадут предвыборную коалицию Партия «Национальный фронт» и движение «Вставай, Франция» приняли решение сформировать предвыборный союз.
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада.
Меркель: Введение Анкарой смертной казни будет означать окончание диалога о вступлении Турции в ЕС Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, заявила Меркель в интервью немецким изданиям
ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет «ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП