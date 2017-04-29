Борец Артур Алексанян примет участие на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Артур Алексанян примет участие в стартующем 2 мая чемпионате Европы. Об этом сообщил пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении главный тренер сборной страны по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян.

Участие победителя олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Артура Алексаняна в первенстве Европы подтвердилось.

Во время тренировки Алексанян повредил колено, и до последнего его участие в чемпионате Европы было под вопросом. В настоящее время сборная Армении по греко-римской борьбе готовится к европейскому смотру в Белоруссии.

Чемпионат Европы по борьбе будет проходить 2-7 мая. Борцы-классики выйдут на татами 5-7 мая.