Борец Артур Алексанян примет участие на ЧЕ
29 апреля 2017 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Артур Алексанян примет участие в стартующем 2 мая чемпионате Европы. Об этом сообщил пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении главный тренер сборной страны по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян.
Участие победителя олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Артура Алексаняна в первенстве Европы подтвердилось.
Во время тренировки Алексанян повредил колено, и до последнего его участие в чемпионате Европы было под вопросом. В настоящее время сборная Армении по греко-римской борьбе готовится к европейскому смотру в Белоруссии.
Чемпионат Европы по борьбе будет проходить 2-7 мая. Борцы-классики выйдут на татами 5-7 мая.
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