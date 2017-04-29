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Путин и Эрдоган в Сочи обсудят борьбу с террором и сирийский конфликт

Путин и Эрдоган в Сочи обсудят борьбу с террором и сирийский конфликт
29 апреля 2017 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 3 мая совместную борьбу с терроризмом и урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба московского Кремля.

«Предполагается рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса», - говоорится в сообщении Кремля.

Турецкий лидер посетит РФ с рабочим визитом по приглашению Путина.

В Кремле добавили, что на предстоящих переговорах «лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта 2017 года в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня».

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