// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Парламент Мексики одобрил использование марихуаны в медцелях

Парламент Мексики одобрил использование марихуаны в медцелях
29 апреля 2017 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Палата депутатов мексиканского парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.

«Мы получили 301 голос «за», двое воздержались и 88 голосов «против», — сказал представитель парламента после получения результатов голосования на заседании.

«Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении», — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил 25 апреля большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что данное решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.

Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Мексике одобрили использование марихуаны в медицинских целях
AP. Mexico's lower house approves medical uses of marijuana
 Самое значимое
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕАграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
СМИ: ЕС планирует обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов
Ученые представили первые результаты поиска внеземной жизни
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание» Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.
Высшую награду Германии в области кино получил «Тони Эрдманн» Фильм «Тони Эрдманн» получил 28 апреля главный приз Немецкой киноакадемии.
ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет «ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
Венесуэла выходит из Организации американских государств «Выход из ОАГ - это не решение, решение - это редемократизация страны», - прокомментировал действия Каракаса Альмагро