Парламент Мексики одобрил использование марихуаны в медцелях
29 апреля 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата депутатов мексиканского парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.
«Мы получили 301 голос «за», двое воздержались и 88 голосов «против», — сказал представитель парламента после получения результатов голосования на заседании.
«Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении», — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил 25 апреля большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.
Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что данное решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.
Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.
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