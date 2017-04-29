Власти Турции заблокировали «Википедию»
29 апреля 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии «Википедия», передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.
«В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля», — говорится в решении Совета по информационным технологиям и связи.
О причинах этого решения не сообщается.
В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере».
Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.
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