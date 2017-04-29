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Власти Турции заблокировали «Википедию»

Власти Турции заблокировали «Википедию»
29 апреля 2017 - 12:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии «Википедия», передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

«В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля», — говорится в решении Совета по информационным технологиям и связи.

О причинах этого решения не сообщается.

В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере».

Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Турции заблокировали "Википедию"
Reuters. Turkey blocks access to Wikipedia website: monitoring group
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