Власти Азербайджана пытаются закрыть сайты последних в стране сравнительно независимых СМИ
29 апреля 2017 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Назначенное на 27 апреля судебное слушание по вопросу блокировки сайтов азербайджанской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), газеты «Азадлыг» и Мейдан ТВ не состоялось, но это только временная отсрочка.
Сайты обвиняются в «содействии незаконной деятельности радикальных религиозных групп и других противоправных деяниях, а также в распространении призывов к изменению Конституции Азербайджанской Республики силой; деструктивных действиях, направленных на подрыв социальной стабильности, и организации гражданских беспорядков».
Генпрокуратура предложила министерству транспорта, коммуникаций и высоких технологий добиваться через суд блокировки сайтов, а министерство перепоручило это дело Центру электронной безопасности, пишет BBC.
Слушание было отложено до 1 мая из-за ряда процессуальных нарушений. Ответчикам не были предоставлены документы, в частности, первоначальный запрос, поданный генеральной прокуратурой. Также выяснилось, что у представителя Центра электронной безопасности нет разрешения на участие в слушании.
Это первая попытка юридического характера, но это далеко не первый случай блокировки сайтов в стране. Совет управляющих по вопросам вещания США опубликовал подробный отчет о том, кто из крупнейших интернет-провайдеров страны блокирует доступ к сайту азербайджанской службы RFE/RL.
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В докладе подтверждаются заявления газеты «Азадлыг», Радио Азадлыг и Мейдан ТВ о том, что доступ к их сайтам блокируется. Президент RFE/RL Томас Кент назвал блокировку «вопиющим злоупотреблением властью азербайджанскими властями, чтобы помешать миссии RFE/RL предоставлять независимую информацию и репортажи».
Согласно исследованию компании Qurium, предоставленному для неправительственных организаций, при блокировке доступа к службе RFE/RL Azerbaijan использовался метод, называемый «глубокой инспекцией пакетов» и используемый для проверки поисковых запросов. Этот метод используется китайскими властями для блокирования содержащих критику сайтов. Аналогичные заявления о блокировании сайтов RFE/RL также появлялись в Крыму. Власти Азербайджана утверждают, что не занимаются секретной блокировкой интернет-ресурсов.
Известно о нескольких случаях блокировки сайтов и трансляций. Так, азербайджанская служба Azadliq Radio и Voice of America (VOA) заявили, что их сайты были заблокированы с 8 по 24 декабря 2016 года. VOA, Радио Азадлыг и Мейдан ТВ утверждали также, что были заблокированы в период с 30 ноября по 2 декабря 2016 года.
Блокирование веб-сайтов - не единственный способ, применяемый азербайджанскими властями для цензуры СМИ. В последние годы в Азербайджане несколько критически настроенных журналистов были задержаны и заключены в тюрьму. По мнению Amnesty International, «нередки случаи запугивания, притеснений и физического насилия в связи с репортажами, которые критикуют власти».
В случае с Радио Азадлыг был не только заблокирован сайт, но и опечатан офис компании после полицейского рейда 24 декабря 2015 года. В результате радиостанция приняла решение закрыть свой офис. С апреля 2016 года в отношении ведущих сотрудников и основателей Мейдан ТВ ведется уголовное расследование. Газета «Азадлыг» закрыла печатную версию с 6 сентября 2016 года из-за многолетнего финансового давления.
Блогер Мехман Гусейнов, публикующий свои работы в соцсетях и создавший критическую страницу Sancaq Production в Facebook, 3 марта 2017 был осужден на два года лишения свободы по обвинению в клевете. Обвинения против него выдвинула полиция, после того как блогер заявил, что к нему во время задержания 9 января 2017 года применялись пытки.
Оппозиционные политики предполагают, что арест Гусейнова связан со снятым им видео, в котором он высмеивает назначение жены президента Ильхама Алиева первым вице-президентом страны. Ранее отбывавшая тюремный срок журналистка Хадиджа Исмаилова также заявила, что ее притесняют в связи с расследованием деятельности компаний, которыми, по ее информации, тайно владеет и управляет семья президента.
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