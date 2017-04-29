// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Власти Азербайджана пытаются закрыть сайты последних в стране сравнительно независимых СМИ

Власти Азербайджана пытаются закрыть сайты последних в стране сравнительно независимых СМИ
29 апреля 2017 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Назначенное на 27 апреля судебное слушание по вопросу блокировки сайтов азербайджанской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), газеты «Азадлыг» и Мейдан ТВ не состоялось, но это только временная отсрочка.

Сайты обвиняются в «содействии незаконной деятельности радикальных религиозных групп и других противоправных деяниях, а также в распространении призывов к изменению Конституции Азербайджанской Республики силой; деструктивных действиях, направленных на подрыв социальной стабильности, и организации гражданских беспорядков».

Генпрокуратура предложила министерству транспорта, коммуникаций и высоких технологий добиваться через суд блокировки сайтов, а министерство перепоручило это дело Центру электронной безопасности, пишет BBC.

Слушание было отложено до 1 мая из-за ряда процессуальных нарушений. Ответчикам не были предоставлены документы, в частности, первоначальный запрос, поданный генеральной прокуратурой. Также выяснилось, что у представителя Центра электронной безопасности нет разрешения на участие в слушании.

Это первая попытка юридического характера, но это далеко не первый случай блокировки сайтов в стране. Совет управляющих по вопросам вещания США опубликовал подробный отчет о том, кто из крупнейших интернет-провайдеров страны блокирует доступ к сайту азербайджанской службы RFE/RL.

Поставщик услуг Delta Telecom является одним из двух поставщиков, лицензированных правительством Азербайджана.

В докладе подтверждаются заявления газеты «Азадлыг», Радио Азадлыг и Мейдан ТВ о том, что доступ к их сайтам блокируется. Президент RFE/RL Томас Кент назвал блокировку «вопиющим злоупотреблением властью азербайджанскими властями, чтобы помешать миссии RFE/RL предоставлять независимую информацию и репортажи».

Согласно исследованию компании Qurium, предоставленному для неправительственных организаций, при блокировке доступа к службе RFE/RL Azerbaijan использовался метод, называемый «глубокой инспекцией пакетов» и используемый для проверки поисковых запросов. Этот метод используется китайскими властями для блокирования содержащих критику сайтов. Аналогичные заявления о блокировании сайтов RFE/RL также появлялись в Крыму. Власти Азербайджана утверждают, что не занимаются секретной блокировкой интернет-ресурсов.

Известно о нескольких случаях блокировки сайтов и трансляций. Так, азербайджанская служба Azadliq Radio и Voice of America (VOA) заявили, что их сайты были заблокированы с 8 по 24 декабря 2016 года. VOA, Радио Азадлыг и Мейдан ТВ утверждали также, что были заблокированы в период с 30 ноября по 2 декабря 2016 года.

Блокирование веб-сайтов - не единственный способ, применяемый азербайджанскими властями для цензуры СМИ. В последние годы в Азербайджане несколько критически настроенных журналистов были задержаны и заключены в тюрьму. По мнению Amnesty International, «нередки случаи запугивания, притеснений и физического насилия в связи с репортажами, которые критикуют власти».

В случае с Радио Азадлыг был не только заблокирован сайт, но и опечатан офис компании после полицейского рейда 24 декабря 2015 года. В результате радиостанция приняла решение закрыть свой офис. С апреля 2016 года в отношении ведущих сотрудников и основателей Мейдан ТВ ведется уголовное расследование. Газета «Азадлыг» закрыла печатную версию с 6 сентября 2016 года из-за многолетнего финансового давления.

Блогер Мехман Гусейнов, публикующий свои работы в соцсетях и создавший критическую страницу Sancaq Production в Facebook, 3 марта 2017 был осужден на два года лишения свободы по обвинению в клевете. Обвинения против него выдвинула полиция, после того как блогер заявил, что к нему во время задержания 9 января 2017 года применялись пытки.

Оппозиционные политики предполагают, что арест Гусейнова связан со снятым им видео, в котором он высмеивает назначение жены президента Ильхама Алиева первым вице-президентом страны. Ранее отбывавшая тюремный срок журналистка Хадиджа Исмаилова также заявила, что ее притесняют в связи с расследованием деятельности компаний, которыми, по ее информации, тайно владеет и управляет семья президента.

Показатели Азербайджана в рейтингах свободы СМИ организаций «Репортеры без границ» и Freedom House снижаются из года в год.

Ссылки по теме:
BBC: Почему власти Азербайджана пытаются закрыть новостные сайты
 Самое значимое
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕАграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
СМИ: ЕС планирует обсудить прекращение переговоров о вступлении Турции в союз
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов
Ученые представили первые результаты поиска внеземной жизни
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Хакеры продолжают атаковать фильм о Геноциде армян «Обещание» Создатели голливудской исторической драмы о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) сообщили об атаках со стороны хакеров.
Высшую награду Германии в области кино получил «Тони Эрдманн» Фильм «Тони Эрдманн» получил 28 апреля главный приз Немецкой киноакадемии.
ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет «ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
Венесуэла выходит из Организации американских государств «Выход из ОАГ - это не решение, решение - это редемократизация страны», - прокомментировал действия Каракаса Альмагро