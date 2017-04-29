Высшую награду Германии в области кино получил «Тони Эрдманн»

PanARMENIAN.Net - Австро-германская трагикомедия «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann, 2016) режиссера Марен Аде, ранее выдвинутая на соискание премии «Оскар», признана лучшим немецким фильмом 2016 года. Картина получила 28 апреля главный приз Немецкой киноакадемии. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Церемония вручения «Лолы в золотом» (статуэтку с таким названием выдают киноакадемики ФРГ) прошла в Берлине в 67-й раз. Премия ежегодно вручается в апреле в 15 категориях.

«Тони Эрдманн» - это история добродушного учителя музыки, который, желая наладить отношения с взрослой дочерью, выдает себя за успешного бизнесмена.

В 2016 году вильм получил в Канне Гран-при Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а в декабре 2016 года был назван лучшим по версии Европейской киноакадемии. Картина была выдвинута Германией на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В начале 2017 года в ряде СМИ появилась информация о том, что в Голливуде снимут ремейк «Тони Эрдманна», ради чего в кинематограф после семилетнего перерыва вернется Джек Николсон.

Национальный киноприз был учрежден в Германии в 1951 году в целях поддержки немецкого кинематографа в послевоенные годы. Лауреатом премии четыре раза становился Райнер Вернер Фассбиндер. Золотая статуэтка «Лолы» вручается победителям с 2005 года. Имя Лола служит напоминанием о легендарной героине Марлен Дитрих из кинофильма «Голубой ангел» (Der blaue Engel, 1930), а также о Лоле Фассбиндера и о Лоле Тома Тыквера.