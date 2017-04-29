Меркель: Введение Анкарой смертной казни будет означать окончание диалога о вступлении Турции в ЕС

PanARMENIAN.Net - Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции.

Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, заявила Меркель в интервью немецким изданиям, пишет Deutsche Welle.

Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

В Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституции страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеран восстановить в стране смертную казнь.