Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада, передает РИА Новости со ссылкой на представителя службы безопасности.

Отмечается, что в результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек и еще несколько получили ранения.