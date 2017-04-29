Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде
29 апреля 2017 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада, передает РИА Новости со ссылкой на представителя службы безопасности.
Отмечается, что в результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек и еще несколько получили ранения.
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