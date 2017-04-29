Ле Пен и Дюпон-Эньян создадут предвыборную коалицию

PanARMENIAN.Net - Партия «Национальный фронт» и движение «Вставай, Франция» приняли решение сформировать предвыборный союз. Об этом 29 апреля заявили на совместной пресс-конференции их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон (24.01%) и лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен (21.30%). Второй тур пройдет 7 мая.

«Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», - сообщила Марин Ле Пен, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, и проинформировала, что в случае победы на президентских выборах «сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны».

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