ВС Азербайджана в течение 2 часов интенсивно обстреливали армянское село Баганис
29 апреля 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 28 апреля интенсивному обстрелу со стороны ВС Азербайджана подверглось армянское приграничное село Баганис Тавушской области. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в миниципалитете Баганиса.
В течение двух часов, с 21:00 до 23:00 по местному времени, село было интенсивно обстреляно, никто не пострадал, получен только материальный ущерб.
«Жертв и пострадавших нет, повреждены крыши четырех домов, окна, автомобиль одного из жителей села»,- сообщили в Баганисе.
В последние дни участились случаи обстрелов со стороны ВС Азербайджана населенных пунктов Армении. В частности, 25 апреля, в районе 17:45 часов, была обстреляла межгосударственная дорога, проходящая через село Баганис Тавушской области Армении.
На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы. Нарушений режима прекращения огня в ходе мониторинга госграницы зарегистрировано не было.
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