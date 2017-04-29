Мхитарян вошел в состав символической сборной худших футболистов недели
29 апреля 2017 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Интернет-портал Goal.com составил символическую сборную худших футболистов недели в АПЛ, в которую попал полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
В матче 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0) Мхитарян вышел в стартовом составе МЮ и был заменен на 86-й минуте.
После этой игры МЮ в первенстве АПЛ занимает 5-е место, а «Манчестер Сити» - 4-е.
Ранее статистический ресурс WhoScored составил символическую сборную четвертьфинала Лиги Европы. В список 11 игроков вошел также полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (1:1) по версии УЕФА.
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