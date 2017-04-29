Юра Мовсисян устроил закрытый показ фильма «Обещание» для футболистов «Реал Солт-Лейк»
29 апреля 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский и американский футболист, нападающий клуба MLS «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян устроил для футболистов своего клуба закрытый показ фильма «Обещание» о Геноциде армян 1915 года в Османской империи.
«Мы - борющаяся нация. Мы - нация, которая пережила геноцид. Наша победа поможет нам выжить»,- отметил Мовсисян.
«Фильм «Обещание» - большой фильм о реальности геноцида, произошедшего 102 года назад. Все что-либо читали или слышали об этом, но этот фильм - возможность для всей увидеть реальность на большом экране. Это очень важно для нас – армян, так как мы постоянно боремся за международное признание Геноцида. Долг каждого армянина - сделать так, чтобы все знали об этом»,- сказал футболист.
«В детстве тебе рассказывают истории о геноциде. Ты - переживший геноцид. Наш долг - рассказать людям нашу историю. Это не просто маленькая страна в Восточной Европе. Это страна, которая видела геноцид. Вы выигрываете, оставшись в живых и рассказывая другим свою историю»,- добавил Мовсисян.
Он отметил, что уже 102 года, как половина стран мира не признает Геноцид армян.
«Мы все еще боремся за это. Я всегда был вынужден бороться за то, чего достиг в жизни. У меня многого не было, но я стал профессионалом в стране с 300 млн жителей. У меня не было других целей, кроме как стать профессионалом. Это именно тот боевой дух, который присущ нашему народу. Нам ничего не давалось легко, мы за все были вынуждены бороться»,- подчеркнул Мовсисян.
Сюжет фильма режиссера Терри Джорджа основан на любовной истории молодого врача Микаэля Погосяна (Оскар Айзек), армянской художницы Анны Кесарян (Шарлотта Ле Бон) и американского журналиста Криса Майерса (Кристиан Бейл). История любви развивается на фоне принудительной депортации армянского населения Османской империи в годы первой мировой войны и Геноцида армян – первого геноцида 20 века.
Мировая премьера «Обещания» состоялась 21 апреля в Лос-Анджелесе. В кинотеатрах Армении и России фильм вышел 27 апреля.
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