Бывший советник Давудоглу: Ввод смертной казни и отдаление от Европы выгодны властям Турции

PanARMENIAN.Net - Бывший главный советник бывшего премьер-министра Турции Ахмеда Давудоглу Этьен Махчупян прокомментировал заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости восстановления смертной казни.

В своей публикации он подчеркнул, что правящая Партия справедливости и развития несколько лет назад выступала против смертной казни, а сейчас стала ее ярым поборником.

«Если будет смертная казнь, тогда можно констатировать – Турция отдалится от Запада. Она окажется вне Совета Европы и замкнется в себе. Тогда в отношениях с любой страной она окажется слабой, а преодолевать внутриполитическую напряженность станет трудно. Если власти Турции знают все это, то почему они выступают за смертную казнь? Наверное, от ее «пользы». Европа отдалится от Турции, некому будет проводить здесь мониторинг, и руки у власти окажутся свободнее», – написал Махчупян, пишет Artsakhpress.am.

В Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституции страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеран восстановить в стране смертную казнь.

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