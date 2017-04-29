Ливанский министр в Цицернакаберде: Каждый человек должен принять и признать факт Геноцида армян
29 апреля 2017 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с государственным министром Ливана по вопросам планирования Мишелем Фараоном посетила 29 апреля Музей-институт Геноцида армян и Мемориальный комплекс в память жертв Геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване, где министр воздал дань уважения памяти невинных жертв, возложив венок к мемориалу.
Фараона сопровождал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.
Ливанский министр оставил запись в Книге памяти Музея-института Геноцида армян: «То, что мы здесь увидели, просто невероятно, но, к сожалению, такова реальность».
«Во всей этой боли я увидел надежду – надежду на жизнь. Издалека все кажется другим. А здесь, при виде этих картин, каждый в мире просто должен принять и признать факт Геноцида армян. Самым важным является именно это признание. Я сам прибыл из страны, народ которой в тот же период видел большие страдания. И в Армении, и в Ливане все осознают, что эту темноту надо предотвратить. Мы и сегодня должны приложить все усилия, чтобы совместными силами, посредством всех международных инстанций предотвратить кровопролитие в мире», – заявил в беседе с журналистами Мишель Фараон.
Ливан признал Геноцид армян в 1997 году.
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