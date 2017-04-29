Армянские прыгуны в воду заняли третье место в открытом первенстве Кубка Украины
29 апреля 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские прыгуны в воду Азат и Владимир Арутюняны участвуют в открытом первенстве Кубка Украины. Братья Арутюняны в синхронных прыжках в воду заняли третье место.
Главный тренер сборной Грачья Чандирян отметил, что братья в борьбе за второе место уступили всего 0.40 очка.
«Я недоволен ребятами поскольку они могли занять второе место. Это было бы их реальным местом. Однако, учитывая, что Азат и Владимир долгое время не тренировались, оцениваю выступление удовлетворительно», - сказал Чандирян, пишет пресс-служба НОК РА.
С 30 апреля братья Арутюняны выступят в индивидуальных прыжках с вышки. Однако главный тренер заявил, что участие Азата под вопросом из-за травмы плеча.
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