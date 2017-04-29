Французские армяне поддержат Макрона на президентских выборах
29 апреля 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) поддержит Эммануэля Макрона в предстоящем втором туре президентских выборов. Соответствующее послание со словами поддержки CCAF в лице сопредседателей Ара Тораняна и Мурада Папазяна направил Макрону 28 апреля, сообщает Nouvelles d'Armenie.
«Ваши действия и, в частности, Ваша инициатива о внесении 24 апреля в республиканский календарь свидетельствует о преданности идеи справедливости в отношении армян, которые подверглись одному из самых жестоких испытаний XX века», — говорится в сообщении CCAF, адресованном Макрону, где также отмечается, что для дальнейшей борьбы от главы государства потребуется смелость и приверженность принципам гуманизма и демократии.
CCAF выразил также уверенность, что Эммануэль Макрон обладает вышеуказанными характеристиками и будет содействовать борьбе против турецкой политики отрицания Геноцида армян в Османской империи.
«Ваш визит к памятнику Комитаса 24 апреля, поддержка, ваша позиция по армянскому вопросу и политические принципы в целом убедили нас, что вы — из этой категории», — отмечается в письме.
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, набравший в первом туре выборов наибольшее число голосов, принял 24 апреля участие в памятном мероприятии, посвященном 102-й годовщине Геноцида армян. Макрон возложил венок к памятнику Комитасу и минутой молчания почтил память жертв Геноцида армян. В беседе с журналистами Макрон заверил, что окажет Армении всестороннюю и полную поддержку в вопросе международного признания Геноцида армян, а также будет всячески содействовать мирному урегулированию карабахского конфликта.
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