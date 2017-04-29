Ученые NASA обнаружили покрытую льдом экзопланету, похожую на Землю
29 апреля 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило ранее неизвестную ледяную экзопланету с такой же массой, как у планеты Земля, и отдаленную от своей звезды на такое же расстояние, как наша планета от солнца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.
«Эта ледяная планета самая небольшая из всех открытых с помощью микролинзирования (исследовательский метод, позволяющий обнаружить дальние объекты, отслеживая отклоненные на другие космические тела лучи света – ред.)», - сказал сотрудник NASA Йосси Шварцвальд.
Отмечается, что Земля и планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, равноудалены от своих звезд, но звезда последней слишком слаба, поэтому наличие жизни на ледяном близнеце Земли маловероятно.
Тем не менее, как уточняют в NASA, открытие должно помочь ученым в изучении других планетарных систем галактики.
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