Минфин ФРГ: Великобритания не должна сохранить привилегии ЕС после Brexit
29 апреля 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Великобритания, после того, как процесс выхода из Европейского союза будет завершен, не должна иметь такие же права, как и оставшиеся 27 стран-членов сообщества. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном 29 апреля в интервью газетам, входящим в немецкую медиагруппу Funke, передает ТАСС.
«Привилегий, которых нет у других стран (не входящих в ЕС – ред.), не должно быть и у Великобритании после ее выхода. Безвозмездно ничего не бывает. Британцы должны это знать», - сказал глава ведомства.
В Брюсселе 29 апреля состоится первый официальный саммит без Великобритании, на которой лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.
Самое значимое
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
Последние новости
McAfee представил первый прототип самого защищенного от взлома смартфона По словам Макафи, это первый в мире на самом деле «приватный смартфон», а также самый защищенный от взломов смартфон из когда-либо производимых
Французские армяне поддержат Макрона на президентских выборах Соответствующее послание со словами поддержки CCAF в лице сопредседателей Ара Тораняна и Мурада Папазяна направил Макрону 28 апреля.
Армянские прыгуны в воду заняли третье место в открытом первенстве Кубка Украины Главный тренер сборной Грачья Чандирян отметил, что братья в борьбе за второе место уступили всего 0.40 очка
Ливанский министр в Цицернакаберде: Каждый человек должен принять и признать факт Геноцида армян Ливанский министр оставил запись в Книге памяти Музея-института Геноцида армян. «То, что мы здесь увидели, просто невероятно, но, к сожалению, такова реальность», – отметил он