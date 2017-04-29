Минфин ФРГ: Великобритания не должна сохранить привилегии ЕС после Brexit

PanARMENIAN.Net - Великобритания, после того, как процесс выхода из Европейского союза будет завершен, не должна иметь такие же права, как и оставшиеся 27 стран-членов сообщества. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном 29 апреля в интервью газетам, входящим в немецкую медиагруппу Funke, передает ТАСС.

«Привилегий, которых нет у других стран (не входящих в ЕС – ред.), не должно быть и у Великобритании после ее выхода. Безвозмездно ничего не бывает. Британцы должны это знать», - сказал глава ведомства.

В Брюсселе 29 апреля состоится первый официальный саммит без Великобритании, на которой лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.