McAfee представил первый прототип самого защищенного от взлома смартфона
29 апреля 2017 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Джон Макафи, основатель антивирусной компании McAfee, представил публике первый прототип смартфона под названием John McAfee Privacy Phone.
По словам Макафи, это первый в мире на самом деле «приватный смартфон», а также самый защищенный от взломов смартфон из когда-либо производимых. Устройство на базе Android создается при сотрудничестве с компанией MGT, специализирующейся на кибербезопасности. Его стоимость составит 1100 долларов США, пишет Ferra.ru со ссылкой на издание NewsWeek.
Смартфон получил физические переключатели, позволяющие пользователю аппаратно отключать аккумулятор, антенны Wi-Fi и Bluetooth, геолокацию, камеру и микрофон. Предусмотрен встроенный анонимайзер для веб-поиска. Смартфон сможет распознать и не дать подключиться так называемым ловцам IMSI, вроде Stingray.
Как отметил Макафи, устройство будет на «световые года» опережать Blackphone и другие телефоны, претендующие на безопасность.
Работа над вторым поколением уже началась, оно станет доступно летом 2018 года.
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