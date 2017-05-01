В Армении отмечают Первомай
1 мая 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 мая отмечают День весны и труда. В Ереване и других городах республики пройдут праздничные мероприятия.
По этому случаю президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание.
«1 Мая - поистине, праздник человеческого достоинства. Мирный труд, справедливое вознаграждение и взаимное уважение – это вечные ценности, которые, благодаря сформировавшимся в течение тысячелетий богатым традициям, имеют своё прочное место также и в нашей действительности», - говорится в послании президента Армении.
Саргсян отмечает, что «эти ценности от поколения к поколению передавались родителями и предками, значит, и мы также обязаны их невредимыми передать нашим детям и наследникам».
По словам президента, сегодня, в условиях независимой государственности Армении, необходимо по-новому обратиться к этим традициям и укреплять их.
«Трудолюбие, творческий и новаторский подход к труду, солидарность разных общественных классов и слоев являются самыми прочными основами стабильного развития нашей родины. Уверен, что это самый правильный путь, чтобы в Армении претворить в реальность коренные перемены и модернизировать экономику», - сказал Саргсян.
Традиция празднования связана с событиями, которые произошли в Чикаго в XIX веке. Американские рабочие 1 мая 1886 года организовали забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня, которая закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В память о тех трагических событиях Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года объявил 1 мая Днем солидарности рабочих и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями по всему миру.
Впервые 1 мая отметили в 1890 году рабочие Бельгии, Франции, Германии, США, Дании, Испании и некоторых других стран. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня. Брюссельский конгресс второго Интернационала в 1891 году предоставил каждой стране право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая. В итоге, в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
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