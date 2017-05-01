ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 420 выстрелов

PanARMENIAN.Net - В ночь с 30 апреля на 1 мая на линии соприкосновения карабахсо-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия различного нарушил режим прекращения огня свыше 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 420 выстрелов. В южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет (2 снаряда).

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 28 на 29 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 35 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 350 выстрелов.