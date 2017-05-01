Прыгун в воду Арутюнян 2-й на открытом первенстве Кубка Украины
1 мая 2017 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В заключительный день открытого первенства Кубка Украины по прыжкам в воду армянский прыгун Владимир Арутюнян занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки. Он уступил лишь представителю Украины.
По словам главного тренера сборной Армении по прыжкам в воду Грачья Чандиряна, украинский спортсмен был довольно силен и имел большое преимущество над Арутюняном, пишет пресс-служба НОК РА.
«Откровенно говоря, я не так уж и доволен результатом Владимира. Ожидал большего. Владимир после трех прыжков побеждал, но запорол четвертый прыжок. Украинец лучше выполнил свои последние три прыжка и вышел вперед», - сказал Грачья Чандирян.
Тренер отметил, что Азат Арутюнян не смог выступить из-за травмы плеча.
Братья Арутюняны в конце мая примут участие в этапе Гран-при в Мадриде.
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В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей
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