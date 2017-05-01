Азербайджан и Турция проводят совместные военно-тактические учения
1 мая 2017 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Совместные военно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции стартовали 1 мая.
В ходе учений будут использованы артиллерийские установки, бронетехника, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также примут участие подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения.
«В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами вооруженных сил двух стран», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
По данным военного ведомства, основной целью учений является улучшение координации через обмен опытом между ВС Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений с помощью совместного планирования штабов, повышения готовности и способности подразделений проводить операции.
Как ранее заявили в оборонном ведомстве, на совместных учениях будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха, передает РИА Новости.
Ранее также стало известно о совместных военных учениях Грузии, Турции и Азербайджана, которые пройдут в Грузии 4-14 июня.
Как отметили в минобороны Грузии, учения в формате трехстороннего сотрудничества пройдут в третий раз, в предыдущие два раза учения прошли в Турции. Целью учений является повышение «взаимосовместимости подразделений сил специального назначения» трех стран, взаимное углубление знаний и обмен опытом, а также развитие возможностей сил специального назначения.
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