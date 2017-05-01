Эминем подал в суд на правящую партию Новой Зеландии за использование своей песни
1 мая 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Новой Зеландии начался судебный процесс по иску американского рэпера Эминема к правящей в стране Национальной партии. Музыкант обвиняет ее в незаконном использовании песни Lose Yourself. В партии говорят, что использовали не песню, а похожий на нее трек из библиотеки аудиофайлов.
Процесс проходит в верховном суде Новой Зеландии в Веллингтоне. Суду предстоит установить, в достаточной ли мере музыка, использованная в рекламе Национальной партии, похожа на оригинальный трек Эминема, пишет BBC.
«Редкий случай: на заседании в верховном суде играет Эминем, адвокаты и судья внимательно, с серьезными лицами слушают песню», - написала в твиттере корреспондент сайта NZHerald.com Фрэнсис Кук, которая присутствовала на первом заседании.
Ролик Национальной партии впервые вышел в эфир в 2014 году. В нем звучит музыкальный фрагмент, в котором можно уловить сходство со вступлением к хиту Эминема.
Адвокаты партии утверждают, что на самом деле в рекламе использовалась не песня Lose Yourself, а трек Eminem-esque, который они купили в фондовой библиотеке компании Beatbox. Его также прослушали в верховном суде Новой Зеландии.
Защита издательской группы Eight Mile Style, представляющей интересы Эминема, в свою очередь, заявляют, что была использована «культовая» песня рэпера, которая считается «драгоценным камнем» в репертуаре исполнителя.
Практика использования известных песен, измененных в достаточной степени, чтобы не нарушать авторское право, регулярно появляется в бесплатных библиотеках музыкальных треков.
Если суд сочтет, что использованная партией композиция воспроизводит хит рэпера, то партию признают виновной в нарушении авторских прав.
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