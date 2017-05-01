Тони Блэр хочет вернуться в политику из-за Brexit
1 мая 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что выход королевства из Евросоюза побудил его вернуться в политику.
«Brexit стал для меня прямой мотивацией быть более вовлеченным в политику. Нужно запачкать руки, и я это сделаю», — заявил Блэр, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.
Он добавил, что не хочет «оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет означать, что я не забочусь об этой стране».
«Мы живем в мире, который определяется изменениями. Есть напряжения между культурами, люди волнуются по поводу иммиграции, о том, как изменились их общины. Экономические стрессы, люди обеспокоены качеством своей работы, и будет ли она у них вообще. Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова включиться», — резюмировал Блэр.
Великобритания во время премьерства Блэра (1997-2007 годы) участвовала во вторжении в Ирак в 2003 году в составе коалиции во главе с США. На войне погибли 179 британцев, королевство понесло серьезные финансовые потери.
В начале июля 2016 года созданная британскими властями комиссия представилаобстоятельный доклад о вторжении в Ирак в 2003 году. По мнению экспертов, Блэр и руководимое им правительство не исчерпало всех мирных методов, прежде чем ввязываться в войну, само вторжение в Ирак было осуществлено без должного правового обоснования и адекватного планирования. Бывший глава правительства, в свою очередь, заявил, что «принял решение начать военные действия против Саддама Хусейна из лучших побуждений, и будучи уверенным, что оно послужит интересам страны».
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