Макрон допускает возможность Frexit

PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского союза. Об этом он за наделю до второго тура заявил в интервью BBC News.

Макрон заверил, что всегда был и остается проевропейским политиком.

«Во время предвыборной кампании я постоянно защищал европейские идеи и европейскую политику, потому что считаю, что это чрезвычайно важно для французского народа», — сказал он, пишет Lenta.ru.

Но, по мнению кандидата в президенты Франции, половина страны «злится на эту европейскую идею». Поэтому Макрон уверен, что Евросоюз нуждается в реформе.

«Если я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь «Национальный фронт», — заявил Макрон.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Его основной соперник, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 21,3 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.

Ле Пен неоднократно заявляла, что Франция отдала слишком много полномочий Брюсселю, поэтому своей первоочередной задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета страны. Также Ле Пен заверила, что в случае избрания президентом объявит референдум по Frexit.

Frexit — словосочетание от английских слов France (Франция) и exit (выход), создано по аналогии с Brexit (выход Великобритании из ЕС).