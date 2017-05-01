Известен состав профессионального жюри от Армении на «Евровидении»
1 мая 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Стали известны имена членов профессионального жюри от Армении, которое будет оценивать участников музыкального конкурса «Евровидение - 2017».
В состав жюри от Армении входят композитор Ара Геворкян, певица Эмма Асатрян, дирижер Эдуард Топчян, режиссер Арамаис Айрапетян и певица Заруи Бабаян.
С 2009 года по правилам конкурса «Евровидение» итоги определяют не только телезрители, но и пять музыкальных профессионалов в каждой из стран-участниц – музыкантов, композиторов, продюсеров.
В «Евровидении-2017» на Украине примут участие 43 страны, полуфинал конкурса пройдет 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Представительница Армении Арцвик в первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве выступит под 16 номером.
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