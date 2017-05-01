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Полиция Лондона задержала 3 женщин по подозрению в терроризме

Полиция Лондона задержала 3 женщин по подозрению в терроризме
1 мая 2017 - 14:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали трех женщин на востоке британской столицы по подозрению в подготовке и в совершении терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

По ее данным, арестованы женщины 18-19 лет, «которые подозреваются в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению террористических актов».

«В данный момент они находятся под стражей в полицейском участке за пределами Лондона», - сказали в полиции, передает ТАСС.

В Скотленд-Ярде отметили, что данные аресты связаны со спецоперацией, проведенной в минувший четверг на северо-западе Лондона и в графстве Кент, в ходе которой были задержаны шесть человек. Позднее в пятницу в Службе столичной полиции заявили, что ее сотрудникам удалось предотвратить теракт. Газета The Sunday Times сообщила о том, что Скотленд-Ярду также стало известно о еще двух терактах, готовившихся в британской столице.

22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий террориста пять человек погибли, около 50 пострадали.

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ТАСС: В Лондоне задержаны три женщины по подозрению в террористической деятельности
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