Полиция Лондона задержала 3 женщин по подозрению в терроризме
1 мая 2017 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали трех женщин на востоке британской столицы по подозрению в подготовке и в совершении терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
По ее данным, арестованы женщины 18-19 лет, «которые подозреваются в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению террористических актов».
«В данный момент они находятся под стражей в полицейском участке за пределами Лондона», - сказали в полиции, передает ТАСС.
В Скотленд-Ярде отметили, что данные аресты связаны со спецоперацией, проведенной в минувший четверг на северо-западе Лондона и в графстве Кент, в ходе которой были задержаны шесть человек. Позднее в пятницу в Службе столичной полиции заявили, что ее сотрудникам удалось предотвратить теракт. Газета The Sunday Times сообщила о том, что Скотленд-Ярду также стало известно о еще двух терактах, готовившихся в британской столице.
22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий террориста пять человек погибли, около 50 пострадали.
Самое значимое
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Partner news
Последние новости
PlayStation 5 может выйти в 2018 году Аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг, который ранее предрекал появление PlayStation 4, снова выразил мнение о предстоящем выходе новинки от японского производителя
Известен состав профессионального жюри от Армении на «Евровидении» В состав жюри от Армении входят композитор Ара Геворкян, певица Эмма Асатрян, дирижер Эдуард Топчян, режиссер Арамаис Айрапетян и певица Заруи Бабаян
Командующий войсками ЮВО проверил боеготовность авиасоединения в Армении Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке российской авиационной военной базы «Эребуни» в Ереване.
Тони Блэр хочет вернуться в политику из-за Brexit Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что выход королевства из Евросоюза побудил его вернуться в политику.