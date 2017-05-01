The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе

PanARMENIAN.Net - Теплые отношения между курдами и США способствуют росту напряженности на турецкой границе. Такое мнение выразил корреспондент британской газеты The Guardian Мартин Чулов в своей статье.

«Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки»,- говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что Турция еще со времен президентства Барака Обамы была недовольна политикой США в отношении использования курдов в качестве «доверенных лиц» США в регионе, и власти Турции надеялись, что со сменой президента и приходом новой администрации - администрации Дональда Трампа, положение изменится, и США либо направят собственные войска в Сирию, либо обратят свое внимание на локализованные арабские единицы, которые поддерживает Анкара.

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). После чего подразделения американских войск приступили к патрулированию границы между Турцией и Сирией для предотвращения стычек турецких военных с бойцами курдского ополчения.

Вашингтон направил более 500 американских спецназовцев и советников для оказания помощи «Сирийским демократическим силам», основу которых составляют курдские ополченцы.